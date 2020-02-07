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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 07 شباط 2020 11:44 ص

الاستكشافات النفطية توقف عملها في المناطق الغربية لهذا السبب ..

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الاستكشافات النفطية توقف عملها في المناطق الغربية لهذا السبب ..

اوقفت  شركة الاستكشافات النفطية التي تقوم بالتنقيب في المناطق الغربية من العراق ، اعمالها بشكل كامل.

وقال مصدر امني :" ان شركة الاستكشافات النفطية ، التابعة لوزارة النفط ، توقفت عن عمليات التنقيب  في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية استمرار التظاهرات وعدم تشكيل حكومة توافقية رغم تكليف محمد توفيق علاوي بمهام تشكيل الحكومة لحين اجراء انتخابات مبكرة  ".

واضاف :" ان المناطق الصحراوية للمحافظة مازالت تحوي خلايا لعصابات داعش الاجرامية مما سبب تخوفا لدى كوادر الشركة من المضي قدما في عمليات التنقيب حفاظا على ارواحهم" ، مبينا :"  ان  العمل في عمليات التنقيب في المناطق الصحراوية للمحافظة يحتاج الى القضاء على خلايا داعش  بصورة كاملة ، ليتسنى للشركة المختصة العمل باجراء عملية التنقيب باجواء  آمنة ".
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