نائبة : رئيس الوزراء المكلف سيعيد تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي



كشفت النائبة عن تحالف "النصر" ندى شاكر عن موافقة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على اعادة تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة وتصويت البرلمان عليها.



وقالت شاكر في تصريح صحفي :" ان مجلس الخدمة الاتحادي معطل الان بسبب استقالة الحكومة والظروف الراهنة التي تشهدها البلاد والصراعات على تشكيل الحكومة ".



واضافت انه :" تم طرح موضوع مجلس الخدمة الاتحادي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي" ، مبينة ان علاوي ابدى موافقته على اعادة تفعيله بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة ومنحها ثقة البرلمان .



واوضحت :" ان من اولى مهام مجلس الخدمة الاشراف على التعيينات في الدرجات الوظيفية ، ومساواة الامتيازات في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي بالعمل"، لافتة الى :" ان هذه الخطوة ستدفع بالشباب العاطلين للبحث عن فرصة العمل بالقطاع الخاص بعد ضمان حقوقهم قانونيا وايجاد تقاعد لهم ".