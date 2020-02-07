اتفاق مع علاوي على عدم تسريب اسماء وزرائه حتى اكتمال الكابينة



اعلن النائب عن تحالف "بيارق الخير" محمد الخالدي عن الاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي على عدم عرض اي اسم يتم اختياره ضمن الكابينة الوزارية على الكتل السياسية ، لحين تقديم الكابينة كاملة خلال اسبوعين على مجلس النواب.





وقال الخالدي في تصريح صحفي :" ان علاوي حتى الان لم يفصح عن اي اسماء اختارها ضمن تشكيل كابينته الوزارية منذ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية السبت الماضي ".



واضاف انه :" من خلال الحوارات السياسية تم الاتفاق على عدم عرض او الافصاح عن اسم اي وزير ضمن كابينته الوزارية خلال الفترة التي يتم بها اختيار حكومته "، مشيرا الى :" ان الاتفاق ايضا قضى بعدم تكرار اي اسم سابق من الذين شغلوا مناصب وزارية سابقا ".