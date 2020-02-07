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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 07 شباط 2020 10:55 ص

سياسي : الصدر يقتل المتظاهرين باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية

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سياسي : الصدر يقتل المتظاهرين باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية


اتهم السياسي غيث التميمي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقتل وقمع المتظاهرين ‏باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية .‏

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الصدر لم يكن مع المتظاهرين منذ البداية، بل هو ‏كان يتواجد بين المتظاهرين لتحويل ساحات التظاهر الى رصيد سياسي يكسب منه المزيد ‏من الحصص".‏

واضاف زعيم حزب  " المواطنة" :" ان  الصدر يريد الآن فرض  ارادته على ‏المتظاهرين، ويريد انهاء التظاهرات ، وما يقوم به من جرائم قتل وقمع للمتظاهرين، هي ‏باوامر ايرانية".‏

واشار التميمي الى :" ان الصدر يمارس الآن الجرائم بغطاء من الدولة العراقية وبسكوت ‏من القوى السياسية، كون الجميع متواطئا على قتل المتظاهرين".‏
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