سياسي : الصدر يقتل المتظاهرين باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية

اتهم السياسي غيث التميمي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقتل وقمع المتظاهرين باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية .
وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الصدر لم يكن مع المتظاهرين منذ البداية، بل هو كان يتواجد بين المتظاهرين لتحويل ساحات التظاهر الى رصيد سياسي يكسب منه المزيد من الحصص".
واضاف زعيم حزب " المواطنة" :" ان الصدر يريد الآن فرض ارادته على المتظاهرين، ويريد انهاء التظاهرات ، وما يقوم به من جرائم قتل وقمع للمتظاهرين، هي باوامر ايرانية".
واشار التميمي الى :" ان الصدر يمارس الآن الجرائم بغطاء من الدولة العراقية وبسكوت من القوى السياسية، كون الجميع متواطئا على قتل المتظاهرين".