سياسي : الصدر يقتل المتظاهرين باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية





اتهم السياسي غيث التميمي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقتل وقمع المتظاهرين ‏باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية .‏



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الصدر لم يكن مع المتظاهرين منذ البداية، بل هو ‏كان يتواجد بين المتظاهرين لتحويل ساحات التظاهر الى رصيد سياسي يكسب منه المزيد ‏من الحصص".‏



واضاف زعيم حزب " المواطنة" :" ان الصدر يريد الآن فرض ارادته على ‏المتظاهرين، ويريد انهاء التظاهرات ، وما يقوم به من جرائم قتل وقمع للمتظاهرين، هي ‏باوامر ايرانية".‏



واشار التميمي الى :" ان الصدر يمارس الآن الجرائم بغطاء من الدولة العراقية وبسكوت ‏من القوى السياسية، كون الجميع متواطئا على قتل المتظاهرين".‏