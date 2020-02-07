بومبيو: يجب محاكمة قتلة المتظاهرين في النجف

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعمال العنف التي طالت مؤخراً المتظاهرين في النجف على يد الميليشيات.

ودعا إلى السماح "للمحتجين السلميين ضد النفوذ الإيراني بالتظاهر"، مطالباً الحكومة العراقية بتقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر" فجر الجمعة: "ندين بشدة العنف في النجف.يجب السماح للمتظاهرين السلميين بالتظاهر من أجل حكومة خالية من النفوذ الإيراني دون مواجهة الموت والعنف. يجب على الحكومة تقديم القتلة إلى العدالة".

أتى هذا الموقف بعد أن شهدت محافظة النجف خلال اليومين الماضيين قمعاً للمحتجين على يد مناصرين لمقتدى الصدر، حيث تم حرق خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص وإصابة 158 آخرين بجروح.