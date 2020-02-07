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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 07 شباط 2020 10:45 ص

الموارد المائية: نستعد لموجة فيضانية

الفيضانات في بغداد
الموارد المائية: نستعد لموجة فيضانية



أعلنت وزارة الموارد المائية، انها تستعد لموجة فيضانية متوقعة من السيول والامطار خلال المدة المقبلة.
وقـــال مــديــر الـهـيـئـة الــعــامــة لـلـسـدود والـخـزانـات بــالــوزارة المـهـنـدس مهدي رشـيـد مـهـدي فـي تصريح صحفي بـشـأن الاجــراءات الـتـي تـم اتـخـاذهـا فـي حال ورود مـوجـة فيضانية للموسم الـحـالـي، بأنه تم اتخاذ جميع الاجـراءات اللازمة بشأن ذلـك، لاسيما عقب تحسن ايـردات نهر الــفــرات".
وأكد "نـجـاح وزارتـــه بـخـزن كميات كـبـيـرة مـن المـيـاه والــذي تـرجـمـه نـجـاح القطاع الــزراعــي فــي رفــع كـمـيـات الانــتــاج الــزراعــي، لاسيما محصولي الحنطة والشعير، التي ما تـحـقـق خــلال الاعـــوام المـاضـيـة".
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