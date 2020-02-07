الداخلية تصدر بياناً بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات النجف وكربلاء







أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات النجف وكربلاء .



وقالت الوزارة في بيان "ان القوات اﻻمنية تابعت الاحداث التي جرت في مدينتي النجف ا وكربلاء خلال اليومين الماضيين وقد حصلت احداث مؤسفة سقط خلالها عدد من الضحايا ، وان التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين وملاحقتهم".



وأكدت الداخلية ان "القوات اﻻمنية تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع الاعتداء عليهم من أية جهة كانت وكذلك المحافظة على سلمية التظاهرات".



ودعت الوزارة "المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر والمحافظة على المصالح العامة والخاصة كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية بما يساهم في معرفة الحقائق من دون تضخيم أو تهويل".