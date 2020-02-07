مسعود البارزاني يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين ويدعو الحكومة لحمايتهم







دان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، إلعنف المستخدم ضد المتظاهرين العراقيين، داعياً إلى حمايتهم، .



وقال البارزاني في بيان : "ٳننا نعلن عن قلقنا البالغ حيال زيادة أعمال العنف والأحداث الدموية خلال الايام الماضية في بغداد والنجف، وندين بشدة القتل وسفك الدماء واستخدام العنف ضد المتظاهرين".



ودعا البارزاني "الحكومة العراقية والمٶسسات الرسمية ذات العلاقة إلی أداء مهامها في حماية ارواح المواطنين".



وأكد أنه "في سبیل التوصل الی حل لمعالجة المشكلات، علی الجهات السیاسية التعامل بلغة العقل والمنطق مع هذه الأزمة العميقة الجاثمة علی صدور العراقيين".



وجدد البارزاني تأييده "للمطالب المشروعة للمتظاهرين والمواطنين،.