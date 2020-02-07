اعلنت صحيفة نيويورك تايمز ان هناك جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات بالعراق التي من المحتمل ان تتم بتدخل دولي لحماية الشعب العراقي. Copy أخبار متعلقة السعودية تدين استهداف ايران قاعدتين عسكريتين للتحالف بالعراق قلق مصري للتوتر الحاصل بين طهران وواشنطن في العراق ضاحي خلفان: شيعة العراق ولبنان أثبتوا أن العروبة فوق الطائفية والمحاصصة ممثلة واشنطن بمجلس الأمن: الشعب العراقي توحد تحت راية واحده "لوطن خال من الفساد" زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ريال مدريد يكشف عن آخر التطورات الخاصة بإصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد