النفط تقرر إيقاف عمليات التنقيب عن البترول غرب الأنبار لهذا السبب

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الخميس، بأن شركة الاستكشافات النفطية التي تقوم بالتنقيب في المناطق الغربية أوقفت أعمالها بشكل كامل.

وقال المصدر إن “شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط توقفت عن عمليات تنقيب المشتقات النفطية في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية استمرار التظاهرات وعدم تشكيل حكومة توافقية رغم تكليف محمد توفيق علاوي مهام تشكيل الحكومة لحين اجراء انتخابات مبكرة “.

وأضاف، أن “المناطق الصحراوية للمحافظة مازالت تحوي خلايا لعصابات داعش الاجرامية مما سبب تخوف لدى كوادر الشركة من المضي قدما في عمليات التنقيب حفاظا على ارواحهم”، مبينا ان “العمل في عمليات التنقيب في المناطق الصحراوية للمحافظة يحتاج الى القضاء على خلايا داعش الاجرامي بصورة كاملة ليتسنى للشركة المختصة العمل باجراء عملية التنقيب بأجواء امنة”

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