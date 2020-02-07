عشائر ذي قار: العراق يمر بمنعطف خطير يتطلب تكاتف الجميع

أكدت عشائر ذي قار، ان العراق يمر بمنعطف خطير يتطلب وقوف الجميع، محذرة من مؤامرات خارجية وداخلية للعبث بامن المحافظة واشاعة الفوضى فيها.

وقال شيخ عشائر “البوحميدي”، برزان الياسر في تصريح له ، إن” عشائر المحافظة عقدت اليوم، مؤتمرا لدعم المتظاهرين السلميين ومساندتهم وتاييد مطالبهم المشروعة التي خرجوا من اجلها”.

واضاف الياسر، ان”شيوخ المحافظة اكدت خلال المؤتمر على ضرورة حصر التظاهر والاعتصام في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، وعدم الخروج منها”.

واشار الياسر الى ان” المتظاهر الذي يخرج من ساحة الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، ويقوم بعمليات تخريب، نحن غير مسؤولين عنه امام القانون والعشائر”.

واكد ان” عشائر ذي قار طالبت الاجهزة الامنية توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين في المحافظة”، مطالين رئيس الوزراء الجديد بـ”تنفيذ قانون الانتخابات والاسراع بتحديد موعد اجرائها”

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