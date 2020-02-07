بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 شباط 2020
آخر الأخبار
سياسي : الصدر يقتل المتظاهرين باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية ضبط أختام مزورة تخص بعض مفاصل العمل الكمركي في منفذ ميناء أم قصر بومبيو: يجب محاكمة قتلة المتظاهرين في النجف الموارد المائية: نستعد لموجة فيضانية بعد مقتل البغدادي سليماني والريمي.. واشنطن تطيح برؤوس الإرهاب هيأة المنافذ الحدودية تعيد (3) شاحنات محملة ببيض المائدة إلى الجانب الإيراني المستشار المالي للحكومة : تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني مرهون بإقرار الموازنة وإنتهاء عزلة الصين الداخلية تصدر بياناً بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات النجف وكربلاء مسعود البارزاني يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين ويدعو الحكومة لحمايتهم جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات بالعراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 08:43 ص

عشائر ذي قار: العراق يمر بمنعطف خطير يتطلب تكاتف الجميع

عشائر ذي قار

أكدت عشائر ذي قار، ان العراق يمر بمنعطف خطير يتطلب وقوف الجميع، محذرة من مؤامرات خارجية وداخلية للعبث  بامن المحافظة واشاعة الفوضى فيها.
وقال شيخ عشائر  “البوحميدي”، برزان الياسر في تصريح له ، إن” عشائر المحافظة عقدت اليوم، مؤتمرا لدعم المتظاهرين السلميين ومساندتهم وتاييد مطالبهم المشروعة التي خرجوا من اجلها”.
واضاف الياسر، ان”شيوخ المحافظة اكدت خلال المؤتمر على ضرورة حصر التظاهر والاعتصام في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، وعدم الخروج منها”.
واشار الياسر الى ان” المتظاهر الذي يخرج من ساحة الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، ويقوم بعمليات تخريب، نحن غير مسؤولين عنه امام القانون والعشائر”.
واكد ان” عشائر ذي قار طالبت الاجهزة الامنية توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين في المحافظة”، مطالين رئيس الوزراء الجديد بـ”تنفيذ قانون الانتخابات والاسراع بتحديد موعد اجرائها”

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
IMG_٢٠٢٠٠٢٠٤_١٦١٤٠٨

ديالى تشهد عودة أكثر من 200 أسرة النازحة للمحافظة 04 شباط 2020 06:09 م

نزاع عشائر

تجدد نزاع عشائري في البصرة 01 شباط 2020 09:26 ص

5ae28f05-73a5-4a97-94b4-75904e654a96_16x9_1200x676

صحة الكرخ: لم نسجل إصابات بفيروس “كورونا” حتى الآن 31 كانون الثاني 2020 01:07 م

نزاع عشائر

مقتل شخصين وإصابة أربعة بنزاع عشائري في مدينة الصدر 19 كانون الثاني 2020 11:48 ص

IMG-20200111-WA0052

قتيلان في نزاع عشائري لعائلتين كانتا تزوران القبور بالنجف 11 كانون الثاني 2020 11:58 م

أركان المشهداني

وفاة الشيخ أركان المشهداني متأثراً بجراحه خلال عملية الخطف 06 كانون الثاني 2020 09:47 ص

قطع طريق

بعد اختطاف شيخ عشيرة.. قبائل سُنية تقطع الطريق بين بغداد وصلاح الدين 31 كانون الأول 2019 11:43 ص

نزاع عشائري

مقتل وإصابة 5 أشخاص على خلفية اندلاع نزاع عشائري في الديوانية 09 كانون الأول 2019 02:53 م

التعليقات