بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 شباط 2020
آخر الأخبار
سياسي : الصدر يقتل المتظاهرين باوامر من ايران وغطاء من الدولة العراقية ضبط أختام مزورة تخص بعض مفاصل العمل الكمركي في منفذ ميناء أم قصر بومبيو: يجب محاكمة قتلة المتظاهرين في النجف الموارد المائية: نستعد لموجة فيضانية بعد مقتل البغدادي سليماني والريمي.. واشنطن تطيح برؤوس الإرهاب هيأة المنافذ الحدودية تعيد (3) شاحنات محملة ببيض المائدة إلى الجانب الإيراني المستشار المالي للحكومة : تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني مرهون بإقرار الموازنة وإنتهاء عزلة الصين الداخلية تصدر بياناً بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات النجف وكربلاء مسعود البارزاني يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين ويدعو الحكومة لحمايتهم جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات بالعراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 08:22 ص

تسريبات تكشف مواصفات هواتف “غوغل” في 2020

جوجل

 
كشفت تقارير صحفية عن تسريبات خاصة بتفاصيل ومواصفات الهواتف التي تنوي شركة “غوغل” الأميركية أن تطرحها خلال العام الحالي.
ومن المقرر أن تطلق “غوغل” 3 هواتف دفعة واحدة، خلال عام 2020، التي ستخلف هاتفي “بيكسل 4 أيه” و”بيكسل 4 أيه إكس إل”، والتي سيكون أبرزها هاتف جديد متوسط التكلفة.

وأوضح تقرير نشره موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن هواتف “غوغل” الثلاثة سيتم دعمها بمعالجين من نوع “سنابدراغون 730″ و”سنابدراغون 765”.
وأشار التقرير إلى أن الأسماء الكودية للهواتف الثلاثة هي “سمكة الشمس” و”الزعانف العائدة” و”البراعم”.

وقالت المصادر إن هاتف “البراعم” سينافس بصورة كبيرة كافة الهواتف متوسطة التكلفة بسعر معقول إلى حد ما، بحسب “سبوتنك”.
وستعمل الهواتف الجديدة بنظام تشغيل “أندرويد 10″، فيما سيتم دعم هاتفي “البراعم” و”الزعانف” بمعالج من نوع “سنابدراغون 765″، التي تحتوي على شرائح تدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ريال مدريد

ريال سوسييداد يقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا 07 شباط 2020 07:52 ص

واتساب

اكتشاف خلل أمني خطير في واتسآب 06 شباط 2020 05:09 م

121-172352-art-s-farewell-utiful-women_700x400

بعد تصاعد أزمته مع برشلونة .. مانشستر سيتي يسعى لخطف ميسي “بالمجان” 06 شباط 2020 12:24 م

DSC03721

غدا الجمعة .. استئناف دوري اليد الممتاز .. في البصرة 06 شباط 2020 11:35 ص

EP6naUPWoAARa4I

وفاة الممثل الأميركي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام 06 شباط 2020 11:00 ص

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٥_٢٢٢٢٠٩

خمس لاعيبة خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد.... بسبب الانفلونزا 05 شباط 2020 11:58 م

الزمالك

اليوم.. بدء فعاليات قرعة دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة 05 شباط 2020 12:47 م

121-172352-art-s-farewell-utiful-women_700x400

نجوم الفن ينعون نادية لطفي.. وداعا جميلة الجميلات 05 شباط 2020 11:42 ص

التعليقات