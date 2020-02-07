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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 08:09 ص

حزب البارزاني : هذه أهم التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف

علاوي

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني،  عن أهم التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم  ، إن “رؤية رئيس الوزراء المكلف هي من تحدد بقاء بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة ضمن كابينته الوزراية”، مبيناً أن”وزراء المالية والنفط والخارجية هم خبراء وليس فقط وزراء، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن بقائهم أو تغييرهم”.
وأضاف عبد الكريم أن”أهم التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي هو التهيئة لانتخابات مبكرة، ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة”، مؤكداً أن “اختيار علاوي خطوة مهمة لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد”.
وأوضح، أن”الكتل الكردية أكدت دعمها لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في المرحلة الجارية المهمة لإنهاء أزمة البلاد”، مبيناً أن”اختيار علاوي خطوة صحيحة للسير بالعملية السياسية الى الأمام، وللانتهاء من حالة الفوضى”.

وتابع عبد الكريم أن”جميع مشاكل الإقليم وضعت حلول لها من قبل لجان تنسيقية مع حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”، مشيراً إلى أن”مشاكل الإقليم ستنتهي خلال المرحلة المقبلة”.

ع د

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