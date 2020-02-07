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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 07:57 ص

المسعودي: مقترح بتقليص الحكومة بعد الانتخابات لـ6 وزارات

المسعودي

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ، وجود مقترحات لتقليص عدد الوزارات في الحكومة المقبلة بعد اجراء الانتخابات المبكرة الى 6 وزارات سيادية وتوزيع مهام باقي الوزارات على المحافظين.
وقال المسعودي ان “ العراق يعيش ترهل وزاري كبير رغم الترشيحات العديدة التي جرت وهناك وزراء لا دور لهم وجميع المهام البسيطة تلبى من قبل المديريات التابعة لها في المحافظات”.
وأضاف ان “هناك خطوة لتقليص عدد الوزارات وإلغاء تلك الوزارات التي لافائدة منها سوى منصب وزاري وزيادة  حجم النفقات”، مشيرا الى ان “الخطة تقضي بتقليص عدد الوزارات الى 6 سيادية في الحكومة التي ستاتي بعد الانتخابات المبكرة”.
وأوضح ان “باقي الوزارات توزع مهامها على المحافظين وتشكيل هيئات مصغرة لإدارة بعض الوزارات التي تحتاج الى هيئة جامعة لمديرياتها لتنظيم وتوحيد العمل”، مؤكدا ان “العديد من الوزارات الخدمية نجحت المديريات بتقديم مهامها افضل من الوزارة ذاتها”.

ع د

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