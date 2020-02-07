بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 شباط 2020
آخر الأخبار
عاجل| رئيس الوزراء المكلف يستقبل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في لقاء مفاجئ مفوضية حقوق الانسان تدعو كافة الأطراف الى التعاون في حماية الامن في النجف اياد علاوي: ائتلاف الوطنية لن يكون طرفاً في حكومة رئيس الوزراء المكلف العبادي يؤكد مساندته لاستمرار التظاهرات السلمية ويدعو الى حمايتها بلاسخارت : يجب ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الاوقات لجنة عشائرية عليا في ديالى .. مهمتها حسم النزاعات المسلحة نائب : سنقدم محافظ النجف للمحاكمة الجنائية الدولية تتلقى شكاوى على مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي القبض على ثلاثة عناصر من داعش في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 07:52 ص

ريال سوسييداد يقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد

مني فريق ريال مدريد بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد (3 -4) في المباراة التي جمعتهما  الخميس، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.
وهز النرويجي الشاب مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار لريال سوسييداد، شباك الفريق الملكي، بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، ومرت الكرة بين قدمي الفرنسي الفونسي أريولا حارس مرمى “الميرينغي”، وذلك في الدقيقة 22 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.
وعزز زميله المهاجم السويدي ألكسندر إيساك تقدم الضيوف بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين (54 و56).
وأنعش الظهير البرازيلي الأيسر مارسيلو آمال ريال مدريد في العودة من بعيد في الدقيقة 59 بتسجيله هدف تقليص الفارق.
لكن لاعب الفريق الباسكي ميكيل مورينو، قضى على تلك الآمال بتسجيله الهدف الرابع لفريقه بحلول الدقيقة 69.
وسجل ريال مدريد هدفا ثانيا عبر لاعبه البرازيلي الآخر المهاجم رودريغو، في الدقيقة 82، وأضاف ناتشو الهدف الثالث، ولكنه جاء متأخرا في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.
وودع ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان مسابقة كأس الملك مبكرا وبخيبة أمل كبيرة.
بينما حقق ريال سوسييداد مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ريال مدريد في معقله وانتزع منه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للمسابقة.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
واتساب

اكتشاف خلل أمني خطير في واتسآب 06 شباط 2020 05:09 م

121-172352-art-s-farewell-utiful-women_700x400

بعد تصاعد أزمته مع برشلونة .. مانشستر سيتي يسعى لخطف ميسي “بالمجان” 06 شباط 2020 12:24 م

DSC03721

غدا الجمعة .. استئناف دوري اليد الممتاز .. في البصرة 06 شباط 2020 11:35 ص

EP6naUPWoAARa4I

وفاة الممثل الأميركي كيرك دوغلاس عن 103 أعوام 06 شباط 2020 11:00 ص

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٥_٢٢٢٢٠٩

خمس لاعيبة خارج قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد.... بسبب الانفلونزا 05 شباط 2020 11:58 م

الزمالك

اليوم.. بدء فعاليات قرعة دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة 05 شباط 2020 12:47 م

121-172352-art-s-farewell-utiful-women_700x400

نجوم الفن ينعون نادية لطفي.. وداعا جميلة الجميلات 05 شباط 2020 11:42 ص

نادية لطفي

وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي "لويزا السينما المصرية والعربية" 04 شباط 2020 06:16 م

التعليقات