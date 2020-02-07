ريال سوسييداد يقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا

مني فريق ريال مدريد بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد (3 -4) في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وهز النرويجي الشاب مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار لريال سوسييداد، شباك الفريق الملكي، بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، ومرت الكرة بين قدمي الفرنسي الفونسي أريولا حارس مرمى “الميرينغي”، وذلك في الدقيقة 22 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وعزز زميله المهاجم السويدي ألكسندر إيساك تقدم الضيوف بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين (54 و56).

وأنعش الظهير البرازيلي الأيسر مارسيلو آمال ريال مدريد في العودة من بعيد في الدقيقة 59 بتسجيله هدف تقليص الفارق.

لكن لاعب الفريق الباسكي ميكيل مورينو، قضى على تلك الآمال بتسجيله الهدف الرابع لفريقه بحلول الدقيقة 69.

وسجل ريال مدريد هدفا ثانيا عبر لاعبه البرازيلي الآخر المهاجم رودريغو، في الدقيقة 82، وأضاف ناتشو الهدف الثالث، ولكنه جاء متأخرا في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وودع ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان مسابقة كأس الملك مبكرا وبخيبة أمل كبيرة.

بينما حقق ريال سوسييداد مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ريال مدريد في معقله وانتزع منه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للمسابقة.

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