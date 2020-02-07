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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 07:48 ص

الدراجي: العراق لديه فرصة للخروج من سياسة المحاور

الدراجي

أكد النائب عن كتلة السند الوطني محمد صاحب الدراجي،  ان الدوائر الانتخابية المتعددة حسم امرها ولم يبق غير حسم الالية وهذا من اختصاص المفوضية.
وقال الدراجي في حوار متلفز  الخميس ان “على الحكومة ترك الاعتماد على الفيسبوك واللجوء الى مجساتها الحقيقية، حيث ان اغلب المشاريع متوقفة في العراق بسبب فساد المدراء العامين ورؤساء الأقسام”.
وأضاف ان “الدوائر الانتخابية المتعددة حسم امرها وبقى حسم الالية وهذا من اختصاص المفوضية، حيث ان الانتخابات المبكرة لا بد من إجراءها”.
وبين ان “ العراق لديه فرصة للخروج من سياسة المحاور والاتفاق مع الصين كان واضحا لكنه هول من الطرفين القابل والرافض”، مؤكدا ان “الاتفاق مع الصين تم التكتم عليه بحجة عدم اطلاع بقية الدول عليه”. 

ع د

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