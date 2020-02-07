مصدر: انخفاض إطلاقات سدة العظيم واستنفار على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

أكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، خفض اطلاقات سدة العظيم شمال المحافظة.

وقال المصدر ان “اطلاقات سدة العظيم شمال بعقوبة تم خفضها من 75م مكعب بالثانية الى 30 م مكعب بالثانية ما ادى الى انخفاض كبير في مناسيب حاوي العظيم الذي يمثل نقطة فاصلة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين”.

واضاف المصدر، ان “انخفاض مناسيب حاوي العظيم له سلبيات كثيرة ابرزها انه سوف يعطي قدرة لارهابيي داعش على التسلل من صلاح الدين صوب ديالى عبر حدود ناحية العظيم ما يشكل خطر حقيقي على امن القرى لافتا الى ان حالة الاستنفار اعلنت في صفوف الحشد العشائري وبقية التشكيلات الامنية المنتشرة ضمن حدود الحاوي لدرء اي محاولات تسلل خاصة في الليل”.

والحاوي هو جزء من نهر العظيم القادم من السدة ويمتاز باتساعه وكثرة القصب والاشجار ويمثل نقطة فاصلة للحدود بين ديالى وصلاح الدين وهو من المناطق الغير مستقرة بسبب نشاط تنظيم داعش الإرهابي.

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