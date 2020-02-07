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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 07:33 ص

القانونية النيابية: الإهمال السياسي وراء عدم انجاز قانون المحكمة الاتحادية

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عزت اللجنة القانونية النيابية،  عدم تصويت مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية إلى إهمال الكتل السياسية وتسويفها للأمر، فيما بينت أن القانون جاهز للتصويت ولا توجد عليه اي خلافات سياسية آو قانونية تعيق تمريره.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح له، إن “مجلس النواب إكمال القراءة الأولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية وأصبح جاهزا للتصويت وتمريره”، لافتا إلى إن “عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية جاء بسبب الإهمال والتسويف من قبل الكتل السياسية”.
وأضاف أن “قانون المحكمة الاتحادية يحل جميع الإشكاليات بين المحكمة والقضاء كونه ينضم عملها ويقضي على قضية الفراغ الدستوري”، مبينا أن “الكتل السياسية تتحمل مسؤولية عدم تمرير القانون واعتادت على تمرير القوانين بالضغط الجماهيري”.
وبين أن “القانون جاهز للتصويت وعلى الكتل السياسية إن تتفق على موعد التصويت لحل المشاكل القضائية”.
وأكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، في وقت سابق، أن قرار مجلس القضاء الأعلى بإيقاف قرارات المحكمة الاتحادية سيعطل إجراء الانتخابات المبكرة، فيما بين أن مجلس النواب ملزم بتشريع قانون المحكمة الاتحادية بعد انتهاء العطلة التشريعية

ع د

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