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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 07 شباط 2020 01:17 ص

تسريبات توضح لقاء علاوي والساعدي

محمد توفيق علاوي

ازدادت الشكوك بعد تسريب صورة تجمع بين رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، والقائد السابق في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عبد الوهاب الساعدي، اليوم الخميس. وصرح عدد من النشطاء أن “المصادر تحدثت عن تكليف محتمل للساعدي بحقيبة الدفاع أو الداخلية، لكن مصادر أخرى قالت إن اللقاء مجرد تجميل إعلامي لصورة رئيس الوزراء المكلف”.

الجدير بالذكر أن الساعدي يتمتع بشعبية واسعة بين المتظاهرين الذين رفعوا صوره أكثر من مرة، كما يعتقد أن قرار إحالته إلى التقاعد كان من بين القرارات التي أسهمت بدفع العراقيين إلى التظاهر.

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