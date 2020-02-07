عمليات بغداد : مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية برمانة يدوية.

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، بان مجموعة داخل المتظاهرين هاجمت القوات الامنية برمانة يدوية.



وقالت القيادة في بيان، ان "اعتداءً جديداً طال منتسبين اثنين من الفوج الأول في قوات حفظ القانون أثر رمي رمانة يدوية هجومية من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في منطقة الوثبة ببغداد".



واضافت، ان "قواتنا الامنية البطلة مازالت تواصل تأمين هذه التظاهرات وهي تمارس أعلى حالات ضبط النفس وعدم الاحتكاك مع المتظاهرين".