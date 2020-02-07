الداخلية تصدر بيان بعد أحداث النجف وكربلاء

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بيانا بشأن الأحداث التي شهدتها محافظتي النجف وكربلاء.

وقالت الداخلية في بيانها، إن “القوات اﻻمنية تابعت الأحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة يوم أمس واليوم وقد حصلت أحداث مؤسفة سقط خلالها عددا من الضحايا، وان والتحقيقات جارية لمعرفة المتسببين وملاحقتهم”.

وأكدت أن “القوات اﻻمنية تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع الاعتداء عليهم من أية جهة كانت وكذلك المحافظة على سلمية التظاهرات”.

ودعت الداخلية، “الأخوة المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر والمحافظة على المصالح العامة والخاصة، كما ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية بما يساهم في معرفة الحقائق من دون تضخيم أو تهويل”.