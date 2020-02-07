ناشط مدني يتعرض للطعن بالسكين في الشطرة شمالي ذي قار



أفاد مصدر امني، الخميس، بتعرض ناشط مدني في الشطرة شمالي ذي قار للطعن بالسكين.



وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين قاموا بالقاء الناشط المدني ثائر هادي قرب بوابة الشطرة بعد طعنه بالسكين".



وأضاف، أن "هادي يرقد الآن في مستشفى الحسين التعليمي".