ناشط مدني يتعرض للطعن بالسكين في الشطرة شمالي ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، بتعرض ناشط مدني في الشطرة شمالي ذي قار للطعن بالسكين. وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين قاموا بالقاء الناشط المدني ثائر هادي قرب بوابة الشطرة بعد طعنه بالسكين". وأضاف، أن "هادي يرقد الآن في مستشفى الحسين التعليمي". Copy أخبار متعلقة مقتل محتج طعناً خلال هجوم "قبعات الزرقاء" على متظاهرين عائلة رجل دين وناشط تعتقل 4 أشخاص حاولوا اغتياله في ذي قار استشهاد ناشط برصاص الميليشيات في الناصرية.. تواصل اغتيال نشطاء ومتظاهري العراق استهداف منزل ناشط مدني بعبوة ناسفة في ذي قار عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة عاجل.. مصور العراقية أحمد المهنا يتعرض للطعن بسكين ويفارق الحياة على اثرها في التحرير