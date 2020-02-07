جواد الخالصي : يدعو أئمة الجمعه الي اعلان الحداد العام غدآ

دعا المرجع الديني جواد الخالصي، الخميس، ائمة الجمعة الى اعلان الحداد العام غدا.



وقال الخالصي في تغريدة له ، "ندعو أئمة الجمعة في العراق والعالم الاسلامي وجماهير الأمة الى اعلان الحداد العام يوم غدا في خطبهم، و تأبين شهداء شعبنا".



واضاف "يجب الدعوة لنصرة المطالب في الحرية والاستقلال وانقاذ العراق من سارقيه وخاطفيه الذين نصبهم الاحتلال الأمريكي".











