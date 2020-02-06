ائتلاف النصر : يضع شرطين مقابل التصويت على منح الثقة لحكومة "توفيق علاوي"



حددت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، ايات المظفر، الخميس (6 شباط 2020)، موقف ائتلافها من الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء الجديد، محمد علاوي، والتصويت على كابينته الوزارية تحت قبة مجلس النواب، في حال طبق متطلبات الشارع ودعوات المرجعية.



وقالت المظفر في حديثها ان "حكومة علاوي، ستكون مختلفة عن حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بسبب وضع الشارع وضغط المرجعية والكتل السياسية"، مبينة ان "الكتل وضعت معايير محددة لتشكيل هذه الحكومة".



وأضافت النصر" ان وضع معايير محددة في البداية اولها عدم الاشتراك في حكومة علاوي، ودعونا الكتل السياسية الى التنازل عن امتيازاتها، وان تحصل عليها من خلال الانتخابات المبكرة وعبر صناديق الاقتراع".



واوضحت ان "تصويت نواب ائتلاف النصر على كابينة علاوي التي سيقدمها الى مجلس النواب في غضون الاسابيع المقبلة، سيكون مرهونا، اولاً باستقلالية الكابينة الوزارية وثانياً أن تكون من الكفاءات والمستقلين بعيدا عن المحاصصة السياسية".



وأكدت انه "اذا اتبع علاوي نفس الالية التي شكل من خلالها عبد المهدي حكومته، فنحن لن نصوت على منح حكومته الثقة داخل مجلس النواب".



وكشف النائب يوسف الكلابي، امس الاربعاء (5 شباط 2020)، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وضع شرطاً مقابل الموافقة على تكليفه برئاسة الحكومة الانتقالية.



وقال الكلابي ، "اننا مجموعة من النواب المستقلين، (23 نائب) الذي نطلق على انفسنا تجمع التصحيح النيابي، والغاية من هذا التجميع تصحيح الاخطاء على مدار 15 عاما، التقينا برئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وأبلغناه اننا سنقف معه بقوة من أجل يكون حراً في اختيار كابينة وزارية، من الكفاءات والمستقلين والشجعان، وذلك من أجل بناء دولة وليس بناء أحزاب".



وأكد الكلابي أن "أي مرشح من قبل الأحزاب من أية جهة كانت سوف تقف ضده بقوة ولم نسمح بتمريره"، مؤكداً "اننا سوف ندعم محمد توفيق علاوي، حتى لا نسمح للكتل والأحزاب السياسية، ان يعودوا الى المشهد الحكومي من جديد، فلن نسمح بهذا الشيء مجددا".



وأضاف أن "علاوي قال لنا بانه لم يوافق على تكليفه برئاسة الوزراء، الا في حال منح الحرية في اختيار الكابينة الوزارية"، مبينا أن "علاوي بمفرده لن يكون قادراً على فرض هذا الشرط، لكن اذا وجد من يقف معه ويسانده، سيكون قادرا، خصوصاً نحن رأينا النية الصادقة لعلاوي من أجل ان تكون الحكومة الجديدة، قوية ومستقلة".



وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.