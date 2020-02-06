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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 10:48 م

لجنة الامن النيابية :تكشف نتائج التحقيق بملف قتل وقمع المتظاهرين

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كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس (6 شباط 2020)، عن اكمال التحقيق في ملف قتل وقمع المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقال العزاوي في حديثه، ان "لجنة  الامن والدفاع النيابية استكملت رسميا التحقيق في ملف الاعتداء على ساحات التظاهر سواء في بغداد او المحافظات الجنوبية"، مبينا أنه "تم رفع نتائج التحقيق الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

واضاف، أن "عبد المهدي هو المخول بالاعلان عن نتائج التحقيق التي توصلت لها لجنة الامن والدفاع النيابية، بالاضافة الى هناك لجنة تحقيق اخرى شكلت في رئاسة الوزراء بأمر عبد المهدي، لانعرف اذا كانت اكملت التحقيق ام لا، ولكن الموضوع بالنسبة لنا حسم وتم رفع النتائج قبل ايام".

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، منذ مطلع تشرين الأول من العام الماضي حتى الآن، تخللها صدامات، واسفرت عن استشهاد أكثر من 600 متظاهر، واصابة أكثر من 20 الف آخرين وفقاً لارقام المفوضية العليا لحقوق الانسان، طالبت بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، واختيار مرشح مستقل لرئاسة الوزراء بالفترة الانتقالية، وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة، تحت اشراف أممي.

وكان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، أعلن في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بعد اندلاع التظاهرات في تشرين الاول الماضي، أن السلطات المعنية تجري تحقيقات تفصيلية في كل المواقع التي شهدت اشتباكات مع المحتجين، لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بقواعد الاشتباك من جميع الرتب.
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