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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 10:25 م

نائب يصف فساد حكومة المهدي بـ"العلني"

عادل عبد المهدي

أكد النائب محمد شياع السوداني النائب، اليوم الخميس، أن الفساد الموجود في حكومة عادل عبد المهدي يعد فساد علني، فيما أعرب عن استغرابه من قول الكتلة التي اختارت محمد توفيق علاوي بأن الشعب هو من اختاره، وجه سؤالا لرئيس الجمهورية قال فيه “من الذي قدم لك الكتلة الأكبر او تواقيع تكليف علاوي؟”.

وقال السوداني، إن “هناك نوع من التقصير من الحكومة ورئاسة البرلمان لعدم تنفيذ الاستجوابات”، لافتا الى أن “استجواب وزيري المالية والنفط تحول الى جلسة، وهذه ما تتحمله بالتحديد رئاسة البرلمان”. وأضاف السوداني، أن “الدور الرقابي للبرلمان لم يرتق الى مستوى الطموح، في هذه الحكومة صار الفساد عالمي، فيوميا نسمع قصة بيع وشراء في الوزارات مواقع وعقود”، مؤكدا أن “رئاسة البرلمان قصرت بالتعاطي مع تلك الاستجوابات مع تنصل الحكومة ايضا”.

وبشأن ألية ترشيح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اشار السوداني الى أن “قسم من الكتل اعطت شروطا وفيما بعد تخلت عنها”، لافتا الى أن “الكتلة التي اختارت محمد توفيق علاوي تقول أن الشعب هو اختاره، والسبب لايريدون أن يتحملون مسؤولية ادائه”.

وقدم السوداني سؤالا إلى رئيس الجمهورية قال فيه “من الذي قدم لك الكتلة الأكبر او تواقيع لتكليف محمد توفيق علاوي؟”، منوها الى أن “الـ 170 نائب الذي قال رئيس الوزراء المكلف انهم اختاروني انا واحد منهم، فنحن قدمنا مذكرة لشروط رئيس الوزراء ولم نختار احد”.

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أخر تعديل: الخميس، 06 شباط 2020 10:34 م
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