دولة القانون: لن نرفض التصويت على كابينة "علاوي" ونريد منه الالتزام بتعهداته



أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الخميس، عدم رفضه التصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، معرباً عن أمله التزام الأخير بتعهداته وبخلافه سيتوجه الائتلاف للمعارضة.



وذكر دولة القانون، في بيان لها إن "الائتلاف يؤكد عدم سماعه بما يسمى (مشروع قوى الاعتدال) الساعي لعدم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي".



وأضاف البيان، أن "الائتلاف لا يرفض التصويت على الكابينه الوزاريه اذا كانت الخيارات وترشيحات السادة الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة، والترشيحات مطابقة للمعايير الدستورية والقوانين النافذه واختيار الكفاءات الوطنية".



وأكد دولة القانون، أن "ليس لديه مطالب خاصة بالحصص، والوزارات، ويرفض منهج بعض الكتل التي تعلن عدم مطالبتها بحصة، وفِي الواقع تضغط على رئيس الوزراء المكلف لمنحهما حصصا ومواقع ووزارات".



وأعرب الإئتلاف عن أمله بأن "يلتزم المكلف محمد علاوي بتعهداته وصلاحياته ولا يخالفها، لاننا حينذاك سيكون موقفنا مع المعارضين من اجل التصحيح والتقويم".