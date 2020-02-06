بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 07 شباط 2020
آخر الأخبار
مفوضية حقوق الانسان تدعو كافة الأطراف الى التعاون في حماية الامن في النجف اياد علاوي: ائتلاف الوطنية لن يكون طرفاً في حكومة رئيس الوزراء المكلف العبادي يؤكد مساندته لاستمرار التظاهرات السلمية ويدعو الى حمايتها بلاسخارت : يجب ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الاوقات لجنة عشائرية عليا في ديالى .. مهمتها حسم النزاعات المسلحة نائب : سنقدم محافظ النجف للمحاكمة الجنائية الدولية تتلقى شكاوى على مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي القبض على ثلاثة عناصر من داعش في نينوى لجنة نيابية: قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيتصدر جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 10:09 م

دولة القانون: لن نرفض التصويت على كابينة "علاوي" ونريد منه الالتزام بتعهداته

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٦_٢٠٣٥٥٢

أكد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، اليوم الخميس، عدم رفضه التصويت على كابينة المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، معرباً عن أمله التزام الأخير بتعهداته وبخلافه سيتوجه الائتلاف للمعارضة.

وذكر دولة القانون، في بيان لها إن "الائتلاف يؤكد عدم سماعه بما يسمى (مشروع قوى الاعتدال) الساعي لعدم التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي".

وأضاف البيان، أن "الائتلاف لا يرفض التصويت على الكابينه الوزاريه اذا كانت الخيارات وترشيحات السادة الوزراء منسجمة مع مبدأ رفض المحاصصة، والترشيحات مطابقة للمعايير الدستورية والقوانين النافذه واختيار الكفاءات الوطنية".

وأكد دولة القانون، أن "ليس لديه مطالب خاصة بالحصص، والوزارات، ويرفض منهج بعض الكتل التي تعلن عدم مطالبتها بحصة، وفِي الواقع تضغط على رئيس الوزراء المكلف لمنحهما حصصا ومواقع ووزارات".

وأعرب الإئتلاف عن أمله بأن "يلتزم المكلف محمد علاوي بتعهداته وصلاحياته ولا يخالفها، لاننا حينذاك سيكون موقفنا  مع المعارضين من اجل التصحيح والتقويم".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
أحداث النجف

الداخلية تصدر بيان بعد أحداث النجف وكربلاء 07 شباط 2020 12:47 ص

نوري-المالكي-560x400

المالكي: الوقوف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بهوية العراق 07 شباط 2020 12:11 ص

محمد توفيق علاوي

ائتلاف النصر يحدد موقفه من الاشتراك في حكومة علاوي 06 شباط 2020 11:27 م

downloadfile-1

ائتلاف النصر : يضع شرطين مقابل التصويت على منح الثقة لحكومة "توفيق علاوي" 06 شباط 2020 11:23 م

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٦_٢١١٥٥٣

لجنة الامن النيابية :تكشف نتائج التحقيق بملف قتل وقمع المتظاهرين 06 شباط 2020 10:48 م

عادل عبد المهدي

نائب يصف فساد حكومة المهدي بـ"العلني" 06 شباط 2020 10:25 م

عصابة ابو خميني وميليشيات المالكي

معهد واشنطن يدعو لتوجيه ضربات عسكرية ضد المليشيات المسلحة 06 شباط 2020 10:17 م

محمد توفيق علاوي

علاوي يخاطب الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين 06 شباط 2020 09:59 م

التعليقات