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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 08:55 م

الرئيس العراقي يعتزم زيارة موسكو بعد تشكيل الحكومة

رئيس الجمهورية برهم صالح
صرح السفير العراقي لدى روسيا عبد الرحمن حامد محمد الحسيني، أن الرئيس العراقي برهم صالح سيزور موسكو بمجرد تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وقال السفير العراقي، خلال لقاء بمجلس الاتحاد الروسي"الغرفة العليا للبرلمان" مع رئيسة لجنة العلوم والتعليم والثقافة ليليا جوميروفا، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، "تحدثت أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين وقلت أنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة في العراق، سيكون الرئيس العراقي قادراً على القيام بالزيارة"، وأضاف: "إن هذه الزيارة جرى تأجيلها من قبل".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد لدى روسيا بالكرملين أمس، أن بلاده تؤيد سيادة العراق وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة حل جميع القضايا المتنازع عليها في العراق من خلال الحوار.
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أخر تعديل: الخميس، 06 شباط 2020 08:56 م
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