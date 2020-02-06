القانونية النيابية : الإهمال السياسي والتسويف وراء عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

عزت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عدم تصويت مجلس النواب على قانون المحكمة الاتحادية إلى إهمال الكتل السياسية وتسويفها للأمر، فيما بينت أن القانون جاهز للتصويت ولا توجد عليه اي خلافات سياسية آو قانونية تعيق تمريره.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي إن “مجلس النواب إكمال القراءة الأولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية وأصبح جاهزا للتصويت وتمريره”، لافتا إلى إن “عدم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية جاء بسبب الإهمال والتسويف من قبل الكتل السياسية”.

وأضاف أن “قانون المحكمة الاتحادية يحل جميع الإشكاليات بين المحكمة والقضاء كونه ينضم عملها ويقضي على قضية الفراغ الدستوري”، مبينا أن “الكتل السياسية تتحمل مسؤولية عدم تمرير القانون واعتادت على تمرير القوانين بالضغط الجماهيري”.

وبين أن “القانون جاهز للتصويت وعلى الكتل السياسية إن تتفق على موعد التصويت لحل المشاكل القضائية”.