وزارة الموارد المائية تعلن إجراءاتها لمواجهة الفيضانات المحتملة

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أنها تستعد لموجة فيضانية متوقعة من السيول والأمطار خلال المدة المقبلة.

وقال مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات بالوزارة المهندس مهدي رشيد هـدي فـي تصريح صحفي بـشـأن الاجـراءات الـتـي تـم اتـخـاذهـا فـي حال ورود موجة فيضانية للموسم لـحـالـي، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن ذلـك، لاسيما عقب تحسن إيرادات نهر الفرات”.

أوضح “نـجـاح وزارتـــه بـخـزن كميات كـبـيـرة مـن المـيـاه والــذي تـرجـمـه نـجـاح القطاع الــزراعــي فــي رفــع كـمـيـات الانــتــاج الــزراعــي، لاسيما محصولي الحنطة والشعير، التي ما تـحـقـق خــلال الاعـــوام المـاضـيـة”. وأشار إلى “اتخاذ وزارته الاجراءات الكافية لمواجهة الموجة المـتـوقـعـة مــن الامــطــار والـسـيـول خــلال المــدة المقبلة”.