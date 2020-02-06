البصرة تعلن عن إجراءاتها لمواجهة "كورونا"

أعلنت إدارة صحة محافظة البصرة، عن إجراءاتها المتبعة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدائرة في بيان، أن التعامل مع السفن التي ترسوا بالموانئ العراقية في محافظة البصرة، يتم وفق اللوائح الصحية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية عام الفين وخمسة.

وأشارت الى أنه اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة بشأن السفينة المحملة بالبضائع الصينية، والتي رست في ميناء ام قصر، عبر تدقيق طاقمها ونقطة انطلاقها ومسارها، ومرورها بالموانئ العالمية، والفترة الزمنية والتوقيتات الخاصة بكل ذلك، إضافة الى التعامل مع البضائع وفق ما نصت عليه اللوائح الصحية الدولية، من خلال تعفيرها بالمواد القاتلة للفيروسات والبكتيريا، وبالأساليب المعتمدة في مثل هذه الظروف.