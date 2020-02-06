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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 08:24 م

منظمة الصحة العالمية.: شهد اليوم اول حالة لانخفاض عدد" المصابين بكورونا "في الصين

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اليوم الخميس شهد أول حالة لانخفاض عدد المصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في الصين منذ بدء تفشيه.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية المعني ببرامج الطوارئ، مايكل رايان، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف الخميس: "من السابق لأوانه التقدم بأي افتراضات بشأن تجاوز التفشي ذروته، لكننا سعداء بأن اليوم هو الأول الذي تم فيه انخفاض العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في الصين".

وأكد رايان: "من السابق لأوانه الإعلان عن أي توقعات، لأننا ما زلنا في وسط تفش مكثف".

وأوضح المسؤول أن مقاطعو هوبي، التي تعتبر مركزا للوباء، سجلت ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس، لكنه لم يتم رصد مثل هذه الوتيرة في المقاطعات الصينية الأخرى.

وحتى الخميس الحالي، سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 28000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 564 وفاة، وقعت غالبيتها في ووهان، كما تم تأكيد وجود أكثر من 220 إصابة ووفاة واحدة جراء هذه السلالة في 24 دولة خارج الصين.





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أخر تعديل: الخميس، 06 شباط 2020 08:28 م
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