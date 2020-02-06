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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 08:21 م

رئيس أركان الجيش يشيد بمواقف روسيا في معارك التحرير ضد عصابات داعش

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بحث الفريق أول الركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي، مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيوف، آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم "الخميس" - أهمية مواصلة تقديم الدعم للمركز الأمني الرباعي (العراق وروسيا وسوريا وإيران) لما له من أهمية كبيرة في تبادل المعلومات والتنسيق من أجل منع تسلل وعودة العصابات الارهابية، التي كانت تهدد أمن وسلامة المنطقة.
وأشاد الغانمي - خلال اللقاء - بمواقف روسيا في معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية من خلال تزويد القوات المسلحة بالمعدات والأسلحة المتطورة والفعالة التي كان لها دور كبير في حسم الكثير من المعارك.
من جانبه، أشاد السفير الروسي بدور وقدرات الجيش العراقي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال مواصلتها القضاء على ما تبقى من العصابات الارهابية.
كما نقل السفير دعوة موجهة لرئيس أركان الجيش لزيارة روسيا ولقاء رئيس أركان الجيش الروسي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين.
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