حقوق الإنسان: مقتل 7 أشخاص وإصابة 120 في مدينة النجف

قالت اللجنة العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، الخميس، إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 120 آخرون في مدينة النجف العراقية بعد اشتباك أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مع متظاهرين مناهضين للحكومة يوم الأربعاء.



ووصفت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العنف المستمر الذي تمارسه الجماعات المسلحة ضد المتظاهرين العراقيين بأنه "أمر يستحق الشجب" حيث ارتفع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين عقب أعمال العنف يوم الأربعاء في العراق.



