مفوضية حقوق الانسان تدعو كافة الأطراف الى التعاون في حماية الامن في النجف

ابدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق قلقها الكبير بشأن الاحداث الحاصلة في محافظة النجف مساء الاربعاء داعية الاطراف كافة الى ، ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والحفاظ على استقرار وامن المحافظة.



وطالبت المفوضية في بيان ، الجميع الى وأد الفتنة وعدم استخدام العنف والحفاظ على حياة المواطنين.



وناشدت الفعاليات المجتمعية والنخب وشيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة اتخاذ موقف من منطلق الواجب الوطني والاخلاقي والانساني لدعم ومساندة الاجهزة الامنية لتأدية دورها في حماية المحافظة وابنائها وممتلكاتها العامة والخاصة.

ف.ا