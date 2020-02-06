بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 06 شباط 2020
آخر الأخبار
مفوضية حقوق الانسان تدعو كافة الأطراف الى التعاون في حماية الامن في النجف اياد علاوي: ائتلاف الوطنية لن يكون طرفاً في حكومة رئيس الوزراء المكلف العبادي يؤكد مساندته لاستمرار التظاهرات السلمية ويدعو الى حمايتها بلاسخارت : يجب ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الاوقات لجنة عشائرية عليا في ديالى .. مهمتها حسم النزاعات المسلحة نائب : سنقدم محافظ النجف للمحاكمة الجنائية الدولية تتلقى شكاوى على مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي القبض على ثلاثة عناصر من داعش في نينوى لجنة نيابية: قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيتصدر جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 07:42 م

مفوضية حقوق الانسان تدعو كافة الأطراف الى التعاون في حماية الامن في النجف

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٥_٢٣٢٠٥٤

ابدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق قلقها الكبير بشأن الاحداث الحاصلة في محافظة النجف  مساء الاربعاء داعية  الاطراف كافة الى ، ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والحفاظ على استقرار وامن المحافظة. 

وطالبت المفوضية في بيان ، الجميع الى  وأد الفتنة وعدم استخدام العنف والحفاظ على حياة المواطنين.

 وناشدت  الفعاليات المجتمعية والنخب  وشيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة اتخاذ موقف من منطلق الواجب الوطني والاخلاقي والانساني لدعم ومساندة الاجهزة الامنية لتأدية  دورها في حماية المحافظة وابنائها وممتلكاتها العامة والخاصة.

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حيدر العبادي

العبادي يؤكد مساندته لاستمرار التظاهرات السلمية ويدعو الى حمايتها 06 شباط 2020 07:33 م

بلاسخارت

بلاسخارت : يجب ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الاوقات 06 شباط 2020 07:28 م

عشائر صلاح الدين

لجنة عشائرية عليا في ديالى .. مهمتها حسم النزاعات المسلحة 06 شباط 2020 07:24 م

قتل المتظاهرين في العراق

الجنائية الدولية تتلقى شكاوى على مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين 06 شباط 2020 07:15 م

وزارة الداخلية

القبض على ثلاثة عناصر من داعش في نينوى 06 شباط 2020 07:09 م

بشير خليل الحداد

الحداد ينتقد القوات الأمنية في النجف ويحذر من تفاقم الأوضاع 06 شباط 2020 06:56 م

23ad2741-70a2-41b6-901c-8e94e3607a7d_16x9_1200x676

العراق وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين 06 شباط 2020 06:49 م

IMG_٢٠٢٠٠٢٠٦_١٧١٢٢١

القوات الأمنية تنتشر لحماية المتظاهرين بساحة التربية بكربلاء 06 شباط 2020 06:47 م

التعليقات