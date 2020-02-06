وزير الخارجية يعلن عن وجود عائلة عراقية على الطائرة التركية المحطمة

كشف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، عن وجود عائلة عراقية كانت على متن الطائرة التركية التي تحطمت أمس في اسطنبول.

وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، إن “قنصليتنا عملت طوال ساعات الليل في إسطنبول للتأكد من صحة عائلة عراقية كانت على متن الطائرة التركية التي انزلقت في المطار اثناء هبوطها”.

وأضاف الحكيم، أنه “تم فحصهم في المستشفى وسيتم نقلهم إلى فندق على نفقة الخارجية وإتمام الإجراءات لتسهيل مهمة عودتهم الى البلاد بسلام”. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، بتحطم طائرة في مطار صبيحة في اسطنبول خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين، فيما أكد وزير المواصلات التركي، عدم تسجيل خسائر بشرية بالحادث.