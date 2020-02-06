أنصار التيار الصدري يشنون هجوما مسلحا على المتظاهرين وسط كربلاء

شن أنصار التيار الصدري (أصحاب القبعات الزرقاء)، التابعين لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الخميس، هجوما مسلحا على المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء جنوب العراق.

وقال مصدر أمني عراقي، إن ”العشرات من أنصار التيار الصدري شنوا هجوما مسلحا على المتظاهرين والمعتصمين في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء؛ بهدف فرض السيطرة عليها، كما حصل في ساحة الصدرين، بمحافظة النجف، ليلة أمس“.

وبين المصدر أن ”أنصار مقتدى الصدر، تمكنوا من فرض السيطرة على الساحة، بقوة السلاح، وقاموا بتدمير منصة الاحتجاج، وكذلك عدد من خيم المعتصمين“.