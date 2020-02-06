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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 07:24 م

لجنة عشائرية عليا في ديالى .. مهمتها حسم النزاعات المسلحة

عشائر صلاح الدين

تم في  محافظة ديالى  تشكيل  لجنة عشائرية عليا لحسم النزاعات المسلحة في اكبر حوض زراعي داخل المحافظة.

وقال مدير ناحية ابي صيدا عبدالله احمد في تصريح صحفي :" تم  تشكيل لجنة عشائرية عليا لحسم النزاعات في حوض الوقف ، الذي يعد اكبر حوض زراعي في ديالى بشكل عام ويمتد من ابي صيدا الى العبارة ويضم مناطق وقرى واسعة ".

واضاف احمد:"  ان تشكيل اللجنة العشائرية ، التي تضم زعماء قبائل وعشائر معروفة ، يأتي في اطار دعم السلم الاهلي واسناد القوات الامنية لان النزاعات عامل سلبي يؤدي الى تدهور الامن وخلق ثغرات تستغل من قبل الارهابيين في ظل وجود نشاط لهم في بساتين الوقف".

واشار مدير ناحية ابي صيدا الى :" ان اللجنة بدأت فعليا في حسم نزاعات ابي صيدا العشائرية من اجل تعزيز الاستقرار الامني".

وتعاني بعض مناطق محافظة ديالى من تكرار النزاعات العشائرية المسلحة  بين فترة واخرى مايؤدي الى اضطرابات وحركة نزوح للعوائل.

 

ف.ا

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