الجنائية الدولية تتلقى شكاوى على مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين



اعلن الخبير القانوني علي التميمي عن وجود شكاوى قدمت للمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان نقطة تحول خطيرة برزت خلال الفترة الماضية ، بطلب جهات دولية احالة المتورطين بقتل المتظاهرين الى المحاكم الدولية".



واضاف :" بالرغم من ان العراق غير منضم إلى اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، الا ان هناك ٢٥ شكوى قدمت لهذه المحكمة على مسؤلوين عراقيين يحملون جنسيات اجنبية".



واوضح انه :" يمكن لمجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى هذه المحكمة وفق صلاحياته الواسعة في ميثاق الأمم المتحدة"، مبينا :" ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفق المادة ٢٨ من قانون هذه المحكمة".



واكد التميمي :" ان الأمم المتحدة تتدخل عندما تعجز قوانين الدول عن حل مشاكلها المتفاقمة ".



ف.ا