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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 07:13 م

قيادي الحزب الديمقراطي : " توفيق علاوي" مرشح للكتل السياسية ....... ولا دخل للشعب العراقي بتكليفه

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رأى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الخميس (06 شباط، 2020) ان محمد توفيق علاوي، مرشح الكتل السياسية لرئاسة الوزراء، ولا دخل للشعب العراقي بذلك.

وقال شنكالي، في حديثه ، إن "قول إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، هو مرشح الشعب،  يفتقد الى المصداقية الواقعية"، مستدركاً انه "لم يظهر كذلك بقائمة مرشحين طرحها مقربون من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اذ كانت تخلو من علاوي".

وبين ان "العراق يمر بأزمة وظرف صعب جداً، والقوى السياسية امام مفترق طرق، فاختيار رئيس وزراء في هذه المرحلة أمر مهم، ولهذا على القوى السياسية ان تعترف ان علاوي هو مرشحهم وخيارهم، ولا ينسب ذلك الى الجمهور، فالقول بذلك غير صحيح وغير واقعي، فعلاوي جاء بتوافق كتل سياسية مختلفة".

لكن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أورد رواية أخرى بشأن تكليفه، بعد استمرار التظاهرات المنددة بذلك، قائلاً عبر صفحته على منصة فيسبوك، إن "مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم إلى حوالي 170 نائبا استجابوا إلى مطالب المتظاهرين فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاء بينهم عن الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي فكان محمد علاوي بحق ممثلا عن المتظاهرين السلميين".

خلافا لذلك، كشف المتحدث باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، الأربعاء (5 شباط 2020) عبر تغريدة على منصة تويتر، أن "محمد علاوي لم يكن مرشحا لأي كتلة سياسية وإنما طرحه رئيس الجمهورية مع مجموعة اسماء وقال انها ترضي الشارع من خلال مجسات مختلفة"، مضيفا أن "هذه الاسماء عُرِضَت على القوى السياسية، فحصل علاوي على عدم ممانعة غالبيتها فكان قرار التكليف".

 
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