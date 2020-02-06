بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 06 شباط 2020
آخر الأخبار
مفوضية حقوق الانسان تدعو كافة الأطراف الى التعاون في حماية الامن في النجف اياد علاوي: ائتلاف الوطنية لن يكون طرفاً في حكومة رئيس الوزراء المكلف العبادي يؤكد مساندته لاستمرار التظاهرات السلمية ويدعو الى حمايتها بلاسخارت : يجب ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الاوقات لجنة عشائرية عليا في ديالى .. مهمتها حسم النزاعات المسلحة نائب : سنقدم محافظ النجف للمحاكمة الجنائية الدولية تتلقى شكاوى على مسؤولين عراقيين متورطين بقتل المتظاهرين التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي القبض على ثلاثة عناصر من داعش في نينوى لجنة نيابية: قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيتصدر جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 07:11 م

التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي

مدارس كردستان


اعلنت وزارة التربية عن مواعيد الامتحانات العامة وامتحانات الكورس الثاني والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغيرا المنتهية للدور الاول للعام الدراسي 2019-2020 وللمراحل الدراسية كافة. 

وقالت في بيان انه من المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية/ الدور الاول للصفوف غير المنتهية/ المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 10/5/2020 لغاية يوم الاحد الموافق 17/5/2020 على ان يحسب السبت ضمن ايام الامتحانات. 

واضافت :"اما الامتحانات التحريرية للمرحلة المتوسطة والاعدادية فمن المقرر ان تبدأ يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 لغاية يوم الخميس 11/6/2020 على ان يحسب السبت ضمن ايام الامتحانات فيما ستكون الامتحانات الشفهية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية. . 
 
وتابعت : اما فيما يتعلق بالامتحانات العامة الوزارية(البكالوريا) فان موعد امتحانات (الصف السادس الابتدائي) سيكون يوم الاثنين الموافق 1/6/2020، فيما ستبدا المرحلة المتوسطة (الصف الثالث المتوسط) يوم الاثنين 15/6/2020, والمرحلة الاعدادية (الصف السادس العلمي "الاحيائي والتطبيقي" و "الادبي والمهني" ، ستبدأ امتحاناتهم يوم الاحد 5/7/2018، وذلك وفق جدول سيتم الاعلان عنه في حينها.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فيضانات

وزارة الموارد المائية تعلن إجراءاتها لمواجهة الفيضانات المحتملة 06 شباط 2020 08:42 م

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

مستشار رئيس الوزراء: الموازنة المالية تقر مصير الاتفاقية الصينية 06 شباط 2020 08:37 م

موانئ

البصرة تعلن عن إجراءاتها لمواجهة "كورونا" 06 شباط 2020 08:33 م

شرطة كربلاء

شرطة كربلاء تنشر قواتها لحماية المتظاهرين بساحة التربية 06 شباط 2020 07:51 م

أحداث النجف

حقوق الإنسان: مقتل 7 أشخاص وإصابة 120 في مدينة النجف 06 شباط 2020 07:48 م

تحطم طائرة صغيرة

وزير الخارجية يعلن عن وجود عائلة عراقية على الطائرة التركية المحطمة 06 شباط 2020 07:39 م

زلزال

هزة أرضية تضرب المتوسط يشعر بها سكان لبنان 06 شباط 2020 01:40 م

أوبك

بغداد تستضيف اجتماعا مهما لأوبك 06 شباط 2020 11:57 ص

التعليقات