التربية تكشف عن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي





اعلنت وزارة التربية عن مواعيد الامتحانات العامة وامتحانات الكورس الثاني والامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغيرا المنتهية للدور الاول للعام الدراسي 2019-2020 وللمراحل الدراسية كافة.



وقالت في بيان انه من المقرر ان تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية/ الدور الاول للصفوف غير المنتهية/ المرحلة الابتدائية اعتبارا من يوم الاحد الموافق 10/5/2020 لغاية يوم الاحد الموافق 17/5/2020 على ان يحسب السبت ضمن ايام الامتحانات.



واضافت :"اما الامتحانات التحريرية للمرحلة المتوسطة والاعدادية فمن المقرر ان تبدأ يوم الاثنين الموافق 1/6/2020 لغاية يوم الخميس 11/6/2020 على ان يحسب السبت ضمن ايام الامتحانات فيما ستكون الامتحانات الشفهية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية قبل اسبوع من بدء الامتحانات التحريرية. .



وتابعت : اما فيما يتعلق بالامتحانات العامة الوزارية(البكالوريا) فان موعد امتحانات (الصف السادس الابتدائي) سيكون يوم الاثنين الموافق 1/6/2020، فيما ستبدا المرحلة المتوسطة (الصف الثالث المتوسط) يوم الاثنين 15/6/2020, والمرحلة الاعدادية (الصف السادس العلمي "الاحيائي والتطبيقي" و "الادبي والمهني" ، ستبدأ امتحاناتهم يوم الاحد 5/7/2018، وذلك وفق جدول سيتم الاعلان عنه في حينها.



ف.ا