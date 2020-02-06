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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 07:09 م

القبض على ثلاثة عناصر من داعش في نينوى

وزارة الداخلية


أعلنت وزارة الداخلية القبض على ثلاثة  عناصر من داعش في نينوى

وقال اعلام الوزارة في بيان إن "فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على (ثلاثة) عناصر من عصابات داعش الارهابية احدهم يعمل فيما يسمى بالحسبةكان يقوم بالاخبار عن دور منتسبي القوات الامنية  فيما يعمل العنصران الاخران بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، .

واشار الى انه تم القبض على العناصر الثلاثة  في مناطق واحياء  التنك والهرمات الاولى والهرمات الثانية  في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

ف.ا
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