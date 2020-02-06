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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 07:03 م

نائب سابق : مهمة علاوي ستكون الإشراف على الانتخابات وتهيئة الاجواء المناسبة لإقامتها بوقتها المحدد

محمد الصيهود


قال النائب السابق، محمد الصيهود، ان فترة تولي محمد توفيق  علاوي ستكون قصيرة والمرحلة انتقالية، ولذلك ستكون مهامه محدودة، وربما فقط الإشراف على الانتخابات وتهيئة الاجواء المناسبة لإقامتها في وقتها المحدد، .

واضاف: ان الكتل السياسية ربما لاتسمح بتمرير المكلف في تشكيل الحكومة ما لم تأخذ مناصب وزارية، وان ادعى المكلف في تشكيل الحكومة غير ذلك. مستبعدا تمكن محمد توفيق علاوي من تغيير شيء سواء على صعيد تحسين الخدمات او تحسين المستوى المعاشي فلا الوقت يسعفه، ولا المحاصصة التي ستفرض عليه من قبل الكتل السياسية تمكنه من ذلك.

ف.ا
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