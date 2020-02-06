نائب سابق : مهمة علاوي ستكون الإشراف على الانتخابات وتهيئة الاجواء المناسبة لإقامتها بوقتها المحدد





قال النائب السابق، محمد الصيهود، ان فترة تولي محمد توفيق علاوي ستكون قصيرة والمرحلة انتقالية، ولذلك ستكون مهامه محدودة، وربما فقط الإشراف على الانتخابات وتهيئة الاجواء المناسبة لإقامتها في وقتها المحدد، .



واضاف: ان الكتل السياسية ربما لاتسمح بتمرير المكلف في تشكيل الحكومة ما لم تأخذ مناصب وزارية، وان ادعى المكلف في تشكيل الحكومة غير ذلك. مستبعدا تمكن محمد توفيق علاوي من تغيير شيء سواء على صعيد تحسين الخدمات او تحسين المستوى المعاشي فلا الوقت يسعفه، ولا المحاصصة التي ستفرض عليه من قبل الكتل السياسية تمكنه من ذلك.



ف.ا

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