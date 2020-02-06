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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 07:00 م

محلل سياسي: اربعة تحديات قد تواجه علاوي في تشكيل حكومته الجديدة

محمد توفيق علاوي


اكد المحلل السياسي، محمد الهاشمي، ان هناك اربعة تحديات قد تواجه علاوي في تشكيل حكومته الجديدة.

وقال، الهاشمي،”: ان التحديات التي ستواجه علاوي في تشكيل حكومته هي فرض بعض الكتل اسماء مرشحة للكابينة، وقصر المدة المحددة له التي لا تتجاوز الـ 30 يوما لاختيار كابينته، مما سيصعب عليه تقديم كابينة وزارية كاملة. مرجحا تقديم كابينة منقوصة كما حصل لحكومة عبد المهدي.

واضاف: ان التحدي الثالث الذي سيواجه علاوي هي الوزارات السيادية، لاسيما الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. مؤكدا: انه سيضطر الى الرجوع للكتل من اجل تسمية مرشحي هذه الوزارات، اما التحدي الرابع فهو يتمثل بآلية اختيار المرشحين، هل عن طريق البوابة الالكترونية او يتم اختيارهم بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء المكلف.

ف.ا
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