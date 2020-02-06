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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 06:56 م

الحداد ينتقد القوات الأمنية في النجف ويحذر من تفاقم الأوضاع

بشير خليل الحداد


أعرب نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد عن قلقه البالغ من أحداث محافظة النجف وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى في ساحات الاعتصام.

وأنتقد الحداد في بيان "الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة في المحافظة لعدم سيطرتها على الأوضاع العامة وحدوث مشاكل وصدامات بين حشود المتظاهرين واستغلال المندسين لافتعال أزمة جديدة في الشارع النجفي".

وحذر من "خطورة تفاقم الأوضاع وما جرى من أحداث مؤسفة في النجف نرفضه بشدة، وعلى الحكومة الحالية تحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية المتظاهرين السلميين، واستقرار المحافظة والإسراع بإجراء التدابير اللازمة وتشكيل خلية أزمة للوقوف على تفاصيل الحادث ومحاسبة الجناة والمتسببين لتلك الفوضى والمشاكل".

وطالب الحداد "المتظاهرين السلميين في النجف وعموم محافظات العراق الحفاظ على سلمية التظاهر والتعاون مع القوات الأمنية لتأمين ساحات الاعتصام والاحتجاجات ومنع المندسين والمخربين من اختراق صفوفهم للاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة بشكل مدني ومتحضر".

وكان اتباع التيار الصدري هاجموا  ساحة الصدرين   وسط النجف ما تسبب بمقتل واصابة العشرات من المتظاهرين.

ف.ا
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