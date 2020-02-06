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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 06:49 م

العراق وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

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بحث الأمين العام لمجلس النواب العراقي سيروان عبدالله سيريني، اليوم الخميس، مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير أطر التنسيق المتبادل وآلية التواصل بين السفارة والأمانة العامة لمجلس النواب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم "الخميس" أن الجانبين ناقشا الأوضاع السياسية الراهنة على الساحة العراقية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة من أجل إنهاء الأزمة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن والتأكيد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.
وأكد الجانبان على أهمية الحوار والتفاهم لحل المشكلات العالقة وتشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف وضرورة تقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية وحلها وعدم اللجوء إلى الأساليب غير الصحيحة في التعامل مع المتظاهرين وتعريضهم للأذى، كذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الأمنية.
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