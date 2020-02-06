هجوم مسلحين بالرصاص الحي على متظاهرين فى كربلاء

شهدت كربلاء اليوم الخميس هجوم بالرصاص الحى من مسلحين على متظاهرين فى كربلاء العراق، وشهدت محافظة النجف الاشرف مساء أمس الأربعاء احتكاكا بين المتظاهرين وأصحاب القبعات الزرق فى ساحة الصدرين.



وطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوى لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر، حيث أعلن علاوى عند ترشيحه عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم.

وعقد محمد علاوى منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات فى المحافظات الثمانى المشاركة فى الاحتجاجات، وتعهد علاوى بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.