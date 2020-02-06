خبير قانوني : عبد المهدي يتحمل المسؤولية عن أي اعتداء أو قتل للمتظاهرين

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم ، ان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، يتحمل المسؤولية الجزائية عن اي اعتداء او قتل المتظاهرين .



وقال التميميفي حديث له : انه “صحيح أن حكومة عبد المهدي هي تصريف اعمال لكن وفقه الفقه الدستوري من اول واجبات هذه الحكومة هو حماية الناس والحفاظ على الأمن العام “.



واضاف: انه “اما قتل المتظاهرين وان كانت مسؤلية الجناة لكن عبد المهدي يتحمل المسؤلية الجزائية كاملة داخليا وفق القانون العراقي والقانون الدولي ولايعفيه من المسؤليه انه لم يعطي الأوامر أو أن الحادث في محافظه أخرى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة”.



واوضح التميمي: أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم”.

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