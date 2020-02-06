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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 06 شباط 2020 05:27 م

الشيخ علي : النجف تتعرض لإبادة جماعية على يد ميليشيات الصدر

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 عد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، اليوم الخميس ، ما تمر به مدينة النجف “ابادة جماعية”.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر “9  شهداء و90 جريحاً حتى الآن في معركة النجف الأشرف بساحة الصدرين بقذائف الهاون والRBG والBKC والرشاشات تستخدمها المجامبع المسلحة ذات القبعات الزرقاء.. وهي تنادي وتصيح من السماعات في سيارات البيكب:
أين جماعة فائق الشيخ علي؟
وينكم؟ إطلعوا؟
إنها الإبادة الجماعية على يد نجل الشهيد المقدس”.
وأصدر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي،  الاربعاء، أول تعليق على الاحداث الدامية في مدينة النجف.

وقال علاوي في تغريدة بموقع تويتر ان “ما يجري الآن من أحداث مؤلمة يدفعني للطلب من الأخوة في الحكومة الحالية للقيام بمهامهم المتمثلة بحماية المتظاهرين، وذلك لحين تشكيل حكومة تلبي تطلعات كل العراقيين وتستمد قوتها من الشعب وتنفذ مطالبه المشروعة والحقّة”.

وكشفت مصادر مطلعة،  الاربعاء، عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين اصحاب “القبعات الزرق” والمتظاهرين في مدينة النجف.

وقالت المصادر  ان “مواجهات جرت بالرصاص الحي بين اصحاب القبعات الزرق والمتظاهرين في النجف، في وقت شهدت ساحة الاعتصامات  قطع التيار الكهربائي”.

واضافت انه “تم حرق ما تبقى من الخيام وتجريفها بالشفلات، وهناك أنباء عن وجود اعتقالات عشوائية للمتظاهرين”.

واشارت المصادر الى سقوط 8 قتلى وأكثر من 100 جريح من المتظاهرين نتيجة اقتحام ساحة الصدرين من قبل انصار زعيم التيار الصدري”.

ع د

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