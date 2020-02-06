بالأسماء .. 5 مقربين من الصدر تحت مجهر العقوبات الأميركية

كشف مصدر دبلوماسي غربي، ان 5 مقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيتم وضعهم على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وقال المصدر في حديث له، إنه “من المرجح وضع 5 من المقربين لمقتدى الصدر على قائمة الإرهاب بسبب تطورات الأيام الاخيرة بما يخص القبعات الزرق”.

وأوضح أن “المقربن الخمسة هم: كاظم العيساوي ابو دعاء “المسؤول العسكري”، الشيخ ابراهيم الجابري “المسؤول الإداري”، مصطفى اليعقوبي “المسؤول المالي”، حسن العذاري “المسؤول الاستخباري، محمود الجياشي “المسؤول عن التوجيه العقائدي والفتاوى”.



يذكر ان أصحاب القبعات الزرقاء، تسببوا باستشهاد واصابة 170 شخصاً بسبب حرق خيم المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم

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